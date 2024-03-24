Татьяна Навка поблагодарила SHAMAN за новую песню: «Гений нашего времени»

Прославленная фигуристка Татьяна Навка отреагировала на новую песню Ярослава Дронова, работающего на сцене под творческим псевдонимом SHAMAN.

Татьяна Навка призналась, что слова песни очень точные и правильные и попадают в самое сердце и душу. Олимпийская чемпионка назвала SHAMANa настоящим гением.

«Считаю, что SHAMAN гений нашего времени, чьи песни отзываются в душе каждого россиянина», - уверенно сообщила Татьяна Навка.

Напомним, 24 марта, в день объявленного в России траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле», певец SHAMAN презентовал новую песню, посвященную скорбным событиям.

По уточненным данным, жертвами теракта стали 137 человек, в том числе трое детей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».