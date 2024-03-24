15-летний школьник, спасший людей в «Крокусе»: «Террористы шли в зал, рассчитывали, что там полно народу»

15-летний подросток из Красногорска Ислам Халилов подрабатывал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле». В день концерта группы «Пикник» школьник повел себя героически. Он действовал четко по инструкции и сумел вывести из здания, которое атаковали террористы, несколько десятков человек.

Ислам рассказал, как он и другие работавшие в гардеробе ребята, услышали звук выстрелов и увидели направлявшихся в зал вооруженных людей.

«Продолжая стрелять, они двинулись в зал. Это было в 8 часов вечера, сразу после третьего звонка. То есть они рассчитывали, что там полный зал народу», - поделился Ислам Халилов.

Но многие зрители на концерт опоздали, стояли в очереди в гардероб. И это обстоятельство спасло им жизни.

Ислам рассказал, что знал план эвакуации, который сотрудникам, по его словам, буквально разжевывали, и начал выводить людей. Он признался, что люди были растеряны, медлили, их приходилось подгонять и даже подталкивать. Ислам Халилов рассказал, что действовал вместе со своим одноклассником Артемом Донсковым. Парень возглавил колонну зрителей, а Ислам был замыкающим.

По материалам MK.RU

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