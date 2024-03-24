Лариса Долина о трагедии в «Крокусе»: «Живешь, мечтаешь, планируешь, а потом раз – и вой сирен»

Известная певица и педагог Лариса Долина в телеграм-канале поделилась мыслями о самом главном, что есть в жизни. Философским размышлениям знаменитость предалась на фоне трагедии, разыгравшейся в минувшую пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл», где во время теракта погибли 133 человека.

«Вот так живешь, мечтаешь, планируешь... а потом раз - и вой сирен... И оказывается, что все, что тебе нужно в жизни, можно сложить в рюкзак...», - написала Лариса Долина в микроблоге.

Судя по тексту, Лариса Долина дала понять, что скорбит не только о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», но и о тех, кто погиб во время трагических событий последнего времени.

Лариса Долина подчеркнула, что именно в такие моменты отчетливо осознается, что главной ценностью являются не деньги и вещи, а жизнь.

«И оказывается, что все, что тебе нужно — это жизнь. Жизнь — самая большая ценность», - добавила Лариса Долина.

Лариса Долина обратилась ко всем с просьбой беречь себя и своих близких и пожелала, чтобы каждого оберегал Ангел-хранитель.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».