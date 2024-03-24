Моргенштерн* перевел миллион рублей 15-летнему гардеробщику, спасшему людей в «Крокусе»

Алишер Моргенштерн* восхищен поступком Ислама. Фото: Global Look Press

Известный музыкант Алишер Моргенштерн* отблагодарил подростка за смелость щедрым подарком.

Поступок 15-летнего подростка по имени Ислам Халилов, который подрабатывал в «Крокус Сити Холле» гардеробщиком в день концерта группы «Пикник», не может не восхищать.

Смелый парень не испугался террористов, ворвавшихся в фойе концертного зала. Ислам действовал спокойно, как он сейчас говорит, по инструкции. Благодаря его смелым и четким действиям, удалось спасти больше ста человек.

Многие знаменитости уже выразили свое восхищение Исламу. Лера Кудрявцева, Юлия Пересильд, Екатерина Стриженова, Екатерина Волкова, Мария Погребняк и другие знаменитости в своих соцсетях восторгаются смелостью и мужеством подростка.

А музыкант Моргенштерн* свою благодарность конвертировал в миллион рублей и перевел эту сумму на счет Ислама. 

Ислам Халилов записал видео с благодарностью Моргенштерну* за подарок. Фото: скрин соцсети Млргенштерна*

Алишер Моргенштерн* показал в телефоне видео, которое ему прислал Ислам, поблагодарив звезду за подарок. Моргенштерн* извинился перед Исламом за демонстрацию кадров, уточнив, что героев все должны знать в лицо.

«Я очень рад, у меня нет слов. Я просто плакать хочу», - признался Ислам Халилов.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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