Моргенштерн* перевел миллион рублей 15-летнему гардеробщику, спасшему людей в «Крокусе»

Поступок 15-летнего подростка по имени Ислам Халилов, который подрабатывал в «Крокус Сити Холле» гардеробщиком в день концерта группы «Пикник», не может не восхищать.
Смелый парень не испугался террористов, ворвавшихся в фойе концертного зала. Ислам действовал спокойно, как он сейчас говорит, по инструкции. Благодаря его смелым и четким действиям, удалось спасти больше ста человек.
Многие знаменитости уже выразили свое восхищение Исламу. Лера Кудрявцева, Юлия Пересильд, Екатерина Стриженова, Екатерина Волкова, Мария Погребняк и другие знаменитости в своих соцсетях восторгаются смелостью и мужеством подростка.
А музыкант Моргенштерн* свою благодарность конвертировал в миллион рублей и перевел эту сумму на счет Ислама.
Ислам Халилов записал видео с благодарностью Моргенштерну* за подарок. Фото: скрин соцсети Млргенштерна*
Алишер Моргенштерн* показал в телефоне видео, которое ему прислал Ислам, поблагодарив звезду за подарок. Моргенштерн* извинился перед Исламом за демонстрацию кадров, уточнив, что героев все должны знать в лицо.
«Я очень рад, у меня нет слов. Я просто плакать хочу», - признался Ислам Халилов.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента