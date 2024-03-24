Сергей Лазарев вспомнил о гибели брата и смерти отца: «Два дня слезы градом»

Известный исполнитель и телеведущий Сергей Лазарев в телеграм-канале почтил память своего брата и отца. Оба ушли из жизни несколько лет назад.

Брат Сергея Лазарева Павел умер девять лет назад, 23 марта 2015 года, а в 2017-м году 24 марта не стало отца Сергея Лазарева. Годовщина его смерти совпала с объявленным в России днем траура по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Сергей Лазарев, вероятно, увидел в этом какой-то знак. В телеграм-канале он признался, что скорбит вместе со всеми по погибшим людям. Лазарев призвал всех делать добро, чтобы мир стал как можно добрее.

«Сегодня День траура по погибшим в ужасной трагедии в «Крокусе». Дождь льет стеной, два дня слезы градом. Берегите себя и близких! И умоляю: делайте добро», - написал Сергей Лазарев.

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