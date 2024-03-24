Владельцы «Крокус Сити Холла» Агаларовы пообещали восстановить здание после теракта

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» сильно пострадало из-за пожара, который устроили террористы, атаковавшие здание перед концертом группы «Пикник» 22 марта.

Полностью выгорел огромный концертный зал, обрушилась кровля. Огонь полыхал на втором и третьем этажах здания.

Владельцы «Крокус Сити Холл», компания, которая принадлежит Эмину Агаларову и его отцу Аразу Агаларову «Крокус Интернешнл», намерены восстановить полуразрушенное здание.

«То, что разрушено грязными руками террористов, будет восстановлено», - говорится в официальном сообщении компании.

По некоторым оценкам, залу нанесен огромный ущерб на сумму от 6 до 12 миллиардов рублей.

По материалам РБК

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