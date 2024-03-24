Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский обратился к семьям погибших в теракте в «Крокусе»

Эдмунд Шклярский записал видеообращение. Фото: Global Look Press

68-летний музыкант Эдмунд Шклярский принес соболезнования семьям погибших.

68-летний лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский записал видеообращение, которое размещено на официальной странице коллектива в соцсети «Вконтакте».

Облаченный во все черное Эдмунд Шклярский в кадре обращается к людям, которые потеряли близких во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в минувшую пятницу, 22 марта.

Музыкант от имени коллектива принес соболезнования семьям погибших. Эдмунд Шклярский отметил, что ему очень трудно подбирать слова. И нет таких, которые могут реально утешить. 

Эдмунд Шклярский скорбит по жертвам теракта. Фото: скрин видео группы коллектива «Пикник» «Вконтакте»

«Но мы приносим соболезнования всем родственникам погибших», - сказал Эдмунд Шклярский.

Напомним, в числе жертв трагедии оказалась и сотрудница группы «Пикник» Екатерина Кушнер. Ее тело опознал супруг. Всего в теракте погибли 133 человека.

24 марта объявлен в России днем траура по погибшим.

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