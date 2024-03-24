Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский обратился к семьям погибших в теракте в «Крокусе»

68-летний лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский записал видеообращение, которое размещено на официальной странице коллектива в соцсети «Вконтакте».

Облаченный во все черное Эдмунд Шклярский в кадре обращается к людям, которые потеряли близких во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в минувшую пятницу, 22 марта.

Музыкант от имени коллектива принес соболезнования семьям погибших. Эдмунд Шклярский отметил, что ему очень трудно подбирать слова. И нет таких, которые могут реально утешить.