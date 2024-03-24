SHAMAN записал песню в память о погибших в теракте в «Крокусе»: «Так больно, что нет сил даже кричать»

24 марта, в день траура в России по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», музыкант Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, записал новую песню.

Композиция называется «Реквием 22.03.24». Она посвящена памяти тех, кто стал жертвами террористов в минувшую пятницу, 22 марта. SHAMAN анонсировал, что все средства, которые будут заработаны с помощью новой песни, пойдут на помощь пострадавшим.

SHAMAN признался, что скорбит обо всех погибших и молится за выздоровление пострадавших.

«Так больно, что нет сил даже кричать», - поделился своими эмоциями SHAMAN, презентуя новый трек в микроблоге.

Напомним, по уточненным данным, теракт унес жизни 133 человек. Еще 152 человека числятся пострадавшими. Цифры могут меняться.

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