Помощник директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокусе»

Под публикацией о трагической гибели сотрудницы группы «Пикник» поклонники оставляют комментарии со словами соболезнования близким Екатерины Кушнер.

Напомним, ранее сообщалось, что Екатерина Кушнер не выходит на связь после теракта. Так что, подтвердились самые страшны подозрения.

Террористы атаковали здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в минувшую пятницу, 22 марта. В этот момент там собирались поклонники группы «Пикник», приехавшие на долгожданный сольный концерт коллектива.

Во время теракта погибли 133 человека, 152 пострадали. Это воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем национального траура.

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