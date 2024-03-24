Помощник директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокусе»

Стало известно о гибели помощницы директора группы «Пикник» Екатерины Кушнер во время нападения террористов на здание концертного зала «Крокус Сити Холл».
О том, что женщина стала жертвой трагедии, сообщили в официальной группе коллектива во «Вконтакте».
«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в «Крокус Сити Холле». Светлая память», - говорится в сообщении.
Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокусе». Фото: «Вконтакте»
Под публикацией о трагической гибели сотрудницы группы «Пикник» поклонники оставляют комментарии со словами соболезнования близким Екатерины Кушнер.
Напомним, ранее сообщалось, что Екатерина Кушнер не выходит на связь после теракта. Так что, подтвердились самые страшны подозрения.
Террористы атаковали здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в минувшую пятницу, 22 марта. В этот момент там собирались поклонники группы «Пикник», приехавшие на долгожданный сольный концерт коллектива.
Во время теракта погибли 133 человека, 152 пострадали. Это воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем национального траура.