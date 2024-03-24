Светлаков нашел менеджера «Крокус Сити Холла», которая спасла ему жизнь: «Она герой»

Известный шоумен Сергей Светлаков оказался в числе людей, которые сумели спастись во время теракта в «Крокус Сити Холле» в минувшую пятницу, 22 марта.

Сергей Светлаков рассказал, что он и еще два-три десятка человек сумели выбраться из концертного зала, благодаря отважным и четким действиям сотрудницы «Крокус Сити Холла». Девушка, хорошо знавшая расположение здания, сумела вывести людей.

«Менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться», - поделился Сергей Светлаков.

Через сутки после трагедии Сергей Светлаков сумел найти отважную девушку и передал ей слова благодарности за спасение. Зовут ее София Мейер.

«Спасибо ей! Она герой», - сказал Сергей Светлаков.

По материалам телеграм-канала «Кровавая барыня»

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