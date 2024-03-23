Помощница директора группы «Пикник» не выходит на связь после теракта в «Крокусе»

22 марта к «Крокус Сити Холле» произошла трагедия. Несколько людей устроили теракт перед началом концерта группы «Пикник». В зале также злоумышленники устроили пожар. Сами артисты в момент нападения находились в гримерке. Им удалось покинуть здание целыми и невредимыми.

Однако почти сутки они искали члена своей группы, который отстал. Позже выяснилось, что ему удалось выбраться через подвал. А вот помощницу директора группы «Пикник» Екатерину Кушнер ищут родные.

Она так и не вышла на связь. Также ее фамилии нет ни в одном списке. Отмечается, что перед концертом Кушнер продавала мерч группы. По словам директора «Пикника» Юрия Чернышевского, помощница была ему другом. За многолетнюю работу они успели стать близкими.

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«Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — поделился он, пишет Телеграм-канал Shot.

Ранее сотрудники МЧС-сообщили, что многие найденные тела сложно опознать, поэтому количество погибших будет известно не сразу.