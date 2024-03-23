Ида Галич приехала к «Крокусу» после теракта: «Очень хочется держаться вместе»

Ида Галич не осталась в стороне, когда случился теракт в «Крокус Сити Холле». Она была поражены, узнав про стрельбу, пожар и погибших. телеведущая постаралась помочь и сообщила, что может связать всех, кому нужно, с психологами для поддержки.
А 23 марта она приехала к месту событий. Блогер облачилась в бмбер винного цвета и кожаный платок. Она была без макияжа. Ида не смогла сдержать слез, увидев своими глазами остатки здания и стихйный мемориал, который создаои люди.
«Конечно, картина, ребята… игрушки маленькие, цветы… люди семьями приходят, чтобы возложить цветы. Очень много тех, кто скорбит. И я понимаю, почему все сюда тянутся, потому что хочется почувствовать единство, что ты не один», – сказала звезда.
«Так сейчас выглядит "Крокус". Люди стекаются сюда со всего города, чтобы возложить цветы. Приносят игрушки. Зажигают свечи. Все очень вежливы. Относятся друг к другу с пониманием.
В такие минуты очень хочется держаться вместе (по себе знаю), но все будто понимают, что сейчас создавать скопление нельзя, поэтому долго возле стихийного мемориала не задерживаются. Приходят целыми семьями. Многие с детьми», – также поделилась она.
Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что за день число погибших выросло до 133 человек. Спасатели разбирают завалы после пожара. В больницах остаются десятки пострадавших людей, в том числе и дети.
Люди создали стихийный мемориал у «Крокуса». Фото: соцсети Иды Галич