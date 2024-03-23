Ида Галич приехала к «Крокусу» после теракта: «Очень хочется держаться вместе»

Ида Галич не осталась в стороне, когда случился теракт в «Крокус Сити Холле». Она была поражены, узнав про стрельбу, пожар и погибших. телеведущая постаралась помочь и сообщила, что может связать всех, кому нужно, с психологами для поддержки.

А 23 марта она приехала к месту событий. Блогер облачилась в бмбер винного цвета и кожаный платок. Она была без макияжа. Ида не смогла сдержать слез, увидев своими глазами остатки здания и стихйный мемориал, который создаои люди.