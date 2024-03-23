Оператор концерта «Пикника» Иван Поморин рассказал, что смог спасти 17 человек во время теракта

Иван Поморин является преподавателем в Институте кино и телевидения. 22 марта он должен был снимать выступление группы «Пикник» вместе с коллективом из операторов. Запись концерта планировалось сделать на 16 камер, которые были установлены в зале. Оператор Евгений Маринов, который находился за пультом, услышал выстрелы. Так как у команды была гарнитура, они смогли сразу оповестить друг друга и начать эвакуацию.

«Мы попали в первую волну эвакуации. Когда еще не началась самая давка. И это спасло нас», – уверен Поморин.

Ему помог опыт вывести 17 человек из зала, а затем и из здания. Он подозревает, что у злоумышленников был план, чтобы люди в зале не могли сориентироваться, так как зал там устроен воронкой, а выход был только со сцены. Он назвал это хитрой схемой, пишет Telegram-канал 112.

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