Анастасия Немоляева призналась, что употребляла алкоголь из-за одиночества: «Никому вроде бы уже не нужна»

Анастасия Немоляева многим знакома по фильму «Курьер». Она редко появляется на публике. Но на этот раз актриса решила дать интервью. Она прояснила ситуацию, которая случилась в 2022 году. Тогда звезда призналась в алкогольной зависимости. Теперь она пояснила, что проблемы с алкоголем были только из-за кризиса в семейных отношениях. Ее дочери Евдокия, София и Ефросинья выросли. Теперь Немоляева чувствует себя одинокой и никому не нужной.

«Ничего, я живой человек, я могу выпить. Крепкие напитки я не люблю, а вино люблю, пиво могу выпить. Все восприняли… я просто написала, дайте мне нарколога. Была в отчаянии», – сказала она.

Также Анастасия Николаевна призналась, что ее тревожили многие моменты в жизни. А когда наследницы стали учиться в вузах выходить замуж, дом опустел. Теперь актриса не может найти себе места. При этом она подчеркнула, что является очень семейным человеком.

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