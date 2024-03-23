Принц Гарри и Меган Маркл обратились к заболевшей раком Кейт Миддлтон: «Надеемся, что справится со всем»

Кейт Миддлтон напугала англичан, так как не появлялась на публике долгое время. А когда ее увидели в фермерском магазине, то многие заметили, что принцесса Уэльская сильно похудела. Вскоре выяснилось, что всему виной болезнь. Она записала видео, в котором объявила, что у нее обнаружили рак. Также жена принца Уильяма рассказала, что проходит курс химиотерапии.

По словам Кэтрин, ей нужно время, чтобы завершить лечение и спокойно пережить этот период с семьей. Миддлтон было трудно сообщить о своем онкологическом заболевании детям: Джорджу, Шарлотте и Луи. После заявления принцессы Уэльской к ней обратились Меган Маркл, с которой нее были наряженные отношения, а также принц Гарри. Супруги решили ее поддержать.

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