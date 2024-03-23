Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою маму во время теракта в «Крокусе»

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько мужчин стали стрелять в людей, которые пришли на концерт группы «Пикник». Позже выяснилось, что в зале находились селебрити.

Сергей Светлаков спасся вместе с женой. Оскар Кучера сообщил, что его супруга также находилась в здании, когда там началась стрельба. Молодой певец из Оренбурга Рутгер Гарехт, который стал победителем пятого сезона «Голос. Дети», пришел на концерт со своей мамой. Им удалось спастись. Об этом рассказала сестра артиста Юлия Гарехт. По ее словам, ее родные были в фойе, когда началась стрельба. Тогда люди в панике начали убегать. И потом выстрели стали слышны ближе.

«Они побежали искать служебный выход. Нашли, но дверь была заперта. Звуки выстрелов становились еще ближе. Как только работник Крокуса открыл дверь ключом, все ринулись в проход. Рутгер был почти у выхода, а мамы нигде нет», – отметила она.

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Оказалось, что женщину во время давки зажала толпа. Певец направился к ней, чтобы помочь. Ему удалось схватить маму за руку и буквально утащить к выходу. Рутгер бежал по коридорам с родительницей. Им удалось покинуть место, где бегали вооруженные террористы. Его мама Лариса Гарехт в соцсетях почтила память погибших. На данный момет сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы после обрушения крыши из-за пожара. Пока невозможно сказать точное число погибших, но их количество больше 133 человек.