Рудковская заявила, что на концерте «Пикника» не обеспечили безопасность зрителей: «У нас было всегда около 200 охранников на шоу»

Яна Рудковская регулярно организовывает шоу на льду своего мужа Евгения Плющенко. А также она продюсер Димы Билана, поэтому знает все тонкости организации больших концертов. Яна была поражена, когда узнала о теракте в «Крокус Сити Холле». Там несколько вооруженных мужчин расстреляли людей, которые пришли на концерт группы «Пикник».

Также они устроили пожар, который привел к еще большему количеству жертв и обрушению кровли. Охранники, которые были на главном входе, были убиты террористами практически сразу.

По мнению Рудковской, музыкальная группа не обеспечила безопасность своим зрителям, так как не было вооруженной охраны.

«Знаю, как работает «Крокус», у нас было всегда около 200 охранников на шоу у Димы, и на каждом этаже, и на каждом входе и на каждом нашем мероприятии. Это всегда - отдельный договор на охрану самого мероприятия. И отдельный договор с площадкой Крокус. В таком случае, я не понимаю и никто не понимает: почему не было ни одного вооруженного охранника? Никто из этого штата людей не оказал сопротивление и не защитил зрителей!» – высказалась продюсер.

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Она призналась, что имеет много вопросов к ЧОПу Рудковская подчеркнула, что безоружная охрана не нужна, так как не ясно, кого и от чего она охранят. Тем временем количество погибших во время теракта увеличилось до 133 человек.Также десятки людей госпитализированы с ранениями, травмами и отравлением угарным газом.