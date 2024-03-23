Бывшая возлюбленная Гарика Харламова Катерина Ковальчук вернулась в Россию после путешествия по США

Катерина Ковальчук была первой девушкой, с которой завел роман Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус. Они были вместе больше двух лет. Но в начале 2024 года юморист признался, что снова свободен. Катерина не комментировала свое расставание с коллегой по сериалу «Гусар».

Примечательно, что она улетела в США, где провела два месяца. Свой день рождения актриса отметила на Гавайях, а потом приехала в штата Аризона, чтобы увидеть Большой каньон. А 23 марта она вернулась в Россию.

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Примечательно, что Ковальчук выложила фото, сделанное дома у зеркала. Она предстала в элегантном платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса дополнила лук лодочками. За последний год экс-возлюбленная Харламова сильно похудела. В кадр попала детсткая коляска. Но Катерина объяснила, что у нее родился племянник. Она пресекла все слухи, что могла стать мамой.

Также артистка показала букет цветов, который получила по приезду в Москву.