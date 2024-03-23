Актриса Кэмерон Диаз тайно родила второго ребенка: «Он потрясающий»

Кэмерон Диаз решилась снова стать мамой. Она рассказала, что тайно родила второго ребенка. Вместе с мужем музыкантом Бенджи Мэдденом актриса уже растит четырехлетнюю дочку Рэддикс Хлою. А теперь у супругов появился сын. Пока голливудская звезда не показывает малыша. Однако она поделилась эмоциями и раскрыла необычное имя наследника.

«Мы так счастливы и невероятно рады объявить о рождении нашего сына, Кардинала Мэддена. Он потрясающий, мы так счастливы, что он теперь с нами! Ради безопасности и конфиденциальности наших детей мы не будем публиковать никаких фото, но поверьте, он действительно очень милый. Мы наполнены благодарностью и счастьем!» – заявила Диаз.

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Поклонники поздравили пару. Многие были удивлены, так как актрисе уже 51 год. Некоторые предположили, что звезда могла воспользоваться услугами суррогатной мамы.