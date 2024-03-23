Пригожин объяснил, почему охрана не могла дать отпор злоумышленникам в «Крокусе»: «Они же не готовы были к подобным вещам»

22 марта в Подмосковье был совершен теракт. В концертом зале «Крокус Сити Холл» были расстреляны люди, которые пришли на концерт группы «Пикник». Также террористы подожгли концертный зал, а затем скрылись.

Злоумышленников смогли задержать в Брянской области. В Сети стали обсуждать, почему им удалось так легко зайти в «Крокус». Иосиф Пригожин высказался о случившемся. Он считает, что охрана не смогла дать отпор террористам, так как они не были подготовлены.

«Зашли вооруженные автоматами террористы и начали расстреливать всех, начиная с охраны. Даже если бы у охраны «Крокуса» были автоматы и пистолеты, это бы не помогло. Они же не готовы были к подобным вещам», – высказался Пригожин.

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Также он добавил, что в «Крокусе» всегда уделялось внимание безопасности. Продюсер подчеркнул, что недавно там ужесточили меры проверки на входе, в том числе проверялись артисты, пишет «МК».