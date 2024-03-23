Пропавший участник группы «Пикник» вышел на связь после теракта в «Крокусе»

22 марта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Злоумышленники убили десятки людей, которые пришли на концерт группы «Пикник». Примечательно, что потом они подожгли концертный зал. Уже известно, что погибло 143 человека, а также больше 100 человек находятся в больнице с ранениями и отравлением угарным газом.

В момент нападения террористов артисты и музыканты группы находились в гримерке. Они сначала заперлись там, а потом смогли покинуть здание. Но один из участников коллектива потерялся. Спустя больше восемь часов директор «Пикника» признался, чт музыканта так и не нашли. Но днем 23 марта выяснилось, что он выжил и смог покинуть «Крокус».

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«Все нормально, пропавший человек в отеле, он через подвал прошел и вышел в отель», — сообщил источник телеканала «Звезда», близкий к ситуации.

Ранее стало известно, что смог спастись во время теракта актер Сергей Светлаков с женой. Он тоже находился в концертом зале.