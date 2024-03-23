Уехавший из России Монгенштерн* объявил, что готов помочь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Алишер Моргенштерн* мечтает вернуться в Россию. Он одно время жил в Дубае, а потом перебрался на Бали. Рэп-исполнитель один из первых, кто отреагировал на теракт, который случился в подмосковном «Крокусе». Там несколько злоумышленников устроили стрельбу перед концертом группы «Пикник», а затем подожги зал. Уже известно, что погибло больше 140 человек. Моргенштерн* заявил, что готов помочь пострадавшим.

Он отметил, что сделает все анонимно. Артист отметил, что может оплатить расходы на медицинскую помощь, в том числе операции. Он попросил обратиться к нему тем, кто пострадал, и предоставить доказательства.

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Однако вскоре Моргенштерн* вспылил, так как к нему в соцсети набежали люди, которые хотят закрыть свои кредиты. Но рэпер подчеркнул, что хочет помочь тем, кто оказался в сложной ситуации из-за теракта и нуждается в медицинской помощи. Также он добавил, что может помочь и семьям погибших.

А певец Shaman объявил, что намерен оказать помощь пострадавшим в «Крокусе». Он заявил, что оплатит лечение и реабилитацию людей. Также артист готов взять на себя траты по организации похорон погибших.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.