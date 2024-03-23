Сборная России по футболу сдаст кровь для пострадавших в «Крокусе»

22 марта в Москве произошли страшные события. В концертном зале «Крокус Сити Холла» произошел теракт. В результате стрельбы со стороны злоумышленников и пожара погибло больше 140 человек. Также больше 100 зрителей, которые пришли на концерт группы «Пикник» пострадали.

В связи с трагедией товарищеский матч между сборными России и Парагвая по футболу отменили. Игра должна была состояться 25 марта. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что матч будет проведет позднее.

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Сборная команда РФ по футболу также решила присоединиться к акции помощи пострадавшим в теракте. Спортсмены сдадут кровь, пишет «РИА Новости Спорт». Тем временем по всему миру люди выражают соболезнования семьям погибших в «Крокусе». Все развлекательные мероприятия, которые должны были пройти в выходные, были отменены в Москве и других городах.