В Москве проходит церемония прощания со спортивным комментатором Уткиным

13 марта в Центральной клинической больнице при президенте России в Москве состоялась церемония прощания с Василием Уткиным. Приехали увидеть его в последний раз родные. У него есть мама Наталья Игоревна, а также старшая сестра Анна.

Также проводить его в последний пусть пришли друзья, знакомые и поклонники. Организацией мероприятия занималась футбольная команда да «Эгриси», которую финансировал журналист. На церемонии отметился звезда «Квартета И» Камиль Ларин.

«Я считаю, что он гениальный комментатор, прекрасный друг, личность неординарная. Таких практически нет. Он не был пресным, он был настоящим», — заявил он.

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Были замечены также Максима Виторгана и Ростислав Хаит. Похороны Уткина состоятся в Николо-Трубецком кладбище в Балашихе. Так пожелилали родные спортивного комментатора. Они также решили устроить церемонию похорон без присутствия прессы, пишет «СтарХит».