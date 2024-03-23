Оскар Кучера рассказал, что его жена была в «Крокусе», когда началась стрельба: «Я сам уехал оттуда за 15 минут до начала»

Телеведущий Оскар Кучера рассказал поклонникам, что его жена Юлия находилась в «Крокус Сити Холле», когда там началась стрельба. Сам шоумен в это время ждал ее в машине. Как она спаслась, он поведал в своем Telegram-канале.

«Я только что забрал жену из «Крокуса». Я сам уехал оттуда за 15 минут до начала стрельбы. Сидел в паркинге. Жена говорит, она пыталась остановить какую-нибудь машину, чтобы ее подвезли, но ни одна не остановилась», - как было дело, объяснил Кучера.

В злополучный вечер пятницы 22 марта в «Крокусе» тысячи людей, чтобы послушать концерт группы «Пикник». Но в зрительный зал вошли не музыканты, а настоящая банда террористов, которые стреляли по присутствующим и подожгли помещение. В итоге погибли десятки, пострадали сотни людей.

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В зале также находился шоумен Сергей Светлаков, давний поклонник «Пикника». Он также вышел на связь с подписчиками и сообщил, что жив.