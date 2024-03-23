Судьба участника группы «Пикник», пропавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле», так и не прояснилась

Во время трагедии в «Крокус Сити Холле» пропал один из участников группы «Пикник». Коллектив должен был выступить в 20 часов на концертной площадке, но не успел выйти на сцену, как неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям. В итоге погибли десятки, ранены больше ста человек.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

О том, что судьба одного из сотрудников «Пикника» неизвестна, с ним потеряна связь, сообщил после эвакуации из «Крокуса» директор группы Юрий Чернышевский. О ком именно идет речь, он не сообщил, между тем, в Сети говорят, что это не артист, а технический сотрудник. На утро 23 марта музыканты по-прежнему не обладают информацией, пишут «Известия».

Напомним, на мероприятии также находился шоумен Сергей Светлаков. Он сообщил, что спасся, жив, и назвал произошедшее ужасом.