Май Абрикосов – про новое YouTube-шоу Ксении Бородиной: «Чему может научить? У нее нет авторитета»

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Май Абрикосов, настоящее имя которого Роман Тертишный, высказался у себя в блоге в Telegram относительно нового YouTube-проекта Ксении Бородиной. Телеведущая сделала себе имя на «Доме-2», но в 2023 году оставила насиженное место.

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На днях Бородина презентовала свое YouTube-шоу, и Абрикосов его посмотрел. Формат – психологический подкаст с приглашенным героем на ту или иную злободневную тему. Абрикосов скептически отнесся к затее Ксении.

«Чему может научить женщина, пережившая два развода, имеющая не самую лучшую репутацию? Неудачам? Пусть Ксения взглянет на себя адекватно. Она не является примером для подражания, у нее нет полноценной семьи, нет авторитета», - считает экс-звезда телестройки.

Абрикосов считает, что Бородиной не место в учителях. И ее проекту он дает низкую оценку.