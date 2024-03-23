Эмин Агаларов выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле»: «Нет слов, чтобы передать всю скорбь»

Бизнесмены Араз и Эмин Агаларовы, которым принадлежит «Крокус Сити Холл», после произошедшего в концертном зале теракта приехали к месту событий. К тому моменту здание уже было охвачено огнем: неизвестные напали на людей перед концертом рок-группы «Пикник», расстреливали в упор, а потом подожгли зрительный зал.

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Уже известно, что погибших – несколько десятков человек, пострадали больше сотни, но окончательный масштаб трагедии оперслужбам еще предстоит оценить. Эмин Агаларов назвал события в «Крокус Сити Холле» ужасными, а также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время трагедии.

«Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», - написал бизнесмен.

Ранее другой артист, исполнитель SHAMAN, объявил о готовности оплатить похороны погибшим и лечение раненным. Он подчеркнул, что все мы – одна семья, в которой не бывает чужого горя.