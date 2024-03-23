Ольга Бузова расплакалась на встрече с Давидом Манукяном: «Я тебя очень ждала»

Блогер Давид Манукян на шоу «Сокровища императора» нашел способ, как привлечь к себе побольше внимания. Шоумен решил приударить за своей бывшей, ведущей проекта Ольгой Бузовой. И с первого выпуска оказывает ей всяческие знаки внимания.

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Он уже успел подарить Бузовой цветы, обнимал ее и даже целовал в плечо. В третьем выпуске шоу Манукян по-рыцарски кинулся защищать даму от угрозы: на кадрах из анонса, которые разместила Ольга в Telegram, на нее едва не напала пчела, и Дава поспешил отогнать опасное насекомое.

«У меня что-то екает внутри, у меня появляется желание подарить цветы, как-то оберегать человека», - говорит блогер.

А в минуты, когда блогер финиширует после испытания, Бузова вдруг признается, едва сдерживая слезы: «Давид, я тебя очень ждала». Затем в слезах убегает с площадки. Что произошло между бывшими, и значит ли это, что у них снова заиграли чувства друг к другу, теперь гадают поклонники в Сети.

Напомним, Бузова с Давой рассталась еще в 2021 году. Сегодня она заявляет, что он поднимал на нее руку и всячески унижал.