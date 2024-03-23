Шаман SHAMAN заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение раненых после теракта в «Крокусе»

Певец SHAMAN записал обращение после случившегося в московском «Крокус Сити Холле» теракта. Там должен был пройти концерт рок-группы «Пикник», но перед самым его началом в здание ворвались неизвестные с автоматами и стали стрелять по людям, устроили пожар.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Счет погибших идет на десятки, серьезно пострадавшими уже называют сотни людей. Ярослав Дронов, популярный исполнитель SHAMAN, не смог остаться в стороне от беды и объявил, что готов оказывать помощь всем тем, кого коснулась страшная трагедия.

«Все мы – одна большая семья, а в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии. Я с вами», - выразил готовность исполнитель.

Ярослав Дронов уверен, что «беды и напасти делали Россию еще сильнее», и у тех, кто жаждет навредить стране и ее гражданам, не получится напугать и сломать нас и в этот раз.

Ранее стало известно, что коллектив группы «Пикник» не может установить местонахождение одного из своих артистов, связи с ним нет после эвакуации. Также на концерте, вероятно, был шоумен Сергей Светлаков, он объявил, что жив, и что «это был ужас».