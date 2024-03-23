Группа «Пикник» сообщила о потере связи с членом коллектива после теракта в «Крокус Сити Холле»: «Смотрим новости, ищем его»

После произошедшего на «Крокус Сити Холл» в пятницу 22 марта теракта музыканты группы «Пикник» не могут отыскать одного из членов своего коллектива. Об этом сообщил директор рок-группы.

Напомним, в здание перед самым концертом ворвались несколько неизвестных в камуфляжной одежде и начали расстреливать находящихся внутри помещений людей. Они подожгли зрительный зал, начался пожар. Музыканты «Пикника» только собирались на сцену, когда началось страшное. В итоге они стали ждать эвакуации и когда стало возможно, покинули горящее здание. Однако, одного из артистов в коллективе потеряли.

«Да, с одним человек сейчас нет связи. Мы смотрим новости, ищем его», - рассказал сайту SPB.KP.RU директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский.

О ком именно идет речь, руководитель не уточнил. Также с группой должен был выступить коллектив Ленинградского симфонического оркестра. Его дирижер Михаил Голиков рассказал, что вывел свою труппу, как только началась стрельба, ни один музыкант не пострадал.

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Ранее на связь вышел Сергей Светлаков. Шоумен дал понять, что находился в эпицентре событий. Он успокоил поклонников, объявив, что жив, а произошедшее там назвал ужасом.