Сергей Светлаков спасся из горящего «Крокус Сити Холл»: «Это был ужас»

22 марта на концертной площадке «Крокус Сити Холла» в Москве должен был состояться концерт группы «Пикник», но вместо радостной встречи с кумирами пришедшие на мероприятие поклонники пережили самый страшный период в жизни. В здание ворвались неизвестные с автоматами, началась прицельная стрельба по людям, здание подожгли, - ужасающие кадры с места трагедии облетели Интернет по всему миру.

Среди пришедших на концерт «Пикника» оказался шоумен Сергей Светлаков. Он сам вышел на связь с поклонниками в Сети и объявил, что спасся оттуда и жив.

«Мы живы…всем здоровья», - написал шоумен.

Чуть позже, спустя полчаса и осознав случившееся, Светлаков добавил: «Соболезнования всем кто пострадал…это был ужас». Фолловеры поддержали комика смайлами, поскольку комментировать публикации он запретил.

Многие звезды продолжают выражать соболезнования пострадавшим. Оперативные сводки постоянно обновляются, известно о десятках погибших и сотнях пострадавших в жутком нападении, которое власти страны уже назвали терактом.