В Москве отменены все массовые мероприятия в выходные из-за происшествия в «Крокус Сити Холле»

Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о своем решении отменить в Москве все массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие субботу и воскресенье.

Повод - трагический. В эту пятницу было совершено нападение на столичный концертный зал «Крокус Сити Холла». Несколько мужчин в камуфляже открыли огонь из автоматов по людям, которые пришли на концерт рок-группы «Пикник». Были раскуплены все билеты. На выступление пришли больше шести тысяч человек.

После стрельбы в здании начался пожар. Сообщается о сорока погибших, много раненых, порядка ста человек заблокированы в здании концертного зала. Не исключено, что нападавшие могли взять людей в заложники.

Начался штурм «Крокус Сити Холла» силовиками. Внутрь здания зашли несколько групп сотрудников внутренних органов.

Есть информация, что нескольким нападавшим удалось скрыться. В столице введен план «Перехват».

На место ЧП, к зданию «Крокус Сити Холла» приехали Эмин Агаларов и его отец Араз Агаларов, которые являются владельцами концертного зала.

Сейчас идет эвакуация людей из здания, в котором забаррикадировались нападавшие.

По материалам телеграм-каналов Baza, Shot. Mash

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