Музыканты «Пикника» не пострадали во время стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Музыканты рок-группы «Пикник» не пострадали во время стрельбы в столичном концертном зале «Крокус Сити Холле». По некоторым данным, в момент начала нападения артисты были в своей гримерке, где готовились к концерту.

После нападения музыкантам удалось эвакуироваться из здания. По предварительной информации, никто из артистов не пострадал.

Напомним, в эту пятницу несколько мужчин в камуфляже открыли огонь из автоматов по людям, пришедшим в «Крокус Сити Холл» на концерт рок-группы «Пикник».

По предварительным данным, порядка сорока человек числятся погибшими, десятки раненых. Около ста человек могут быть заблокированы в здании концертного зала, который сейчас охвачен огнем. После стрельбы там начался пожар.

По материалам телеграм-каналов Baza и 112

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