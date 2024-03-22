Неизвестные открыли стрельбу у «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник»: есть раненые и погибшие

В Москве чрезвычайное происшествие. Неизвестные открыли стрельбу по людям, пришедшим в эту пятницу на концерт группы «Пикник» в столичный «Крокус Сити Холл».
По некоторым данным, мужчина стрелял из автомата. Сообщается о большом количестве раненых. Есть погибшие. По предварительным данным, погибли 12 человек.
Прямо сейчас на место происшествия едут машины скорой помощи и полиция. По словам очевидцев, у «Крокус Сити Холла» паника, люди бегут от здания концертного зала ко входу в метро.
Никаких официальных комментариев по поводу происшествия пока нет.
Личность нападавшего и его мотивы уточняются.
По материалам телеграм-каналов Baza и Mash