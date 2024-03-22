Наталья Фриске устроила фотосессию в белых платьях с дочкой Луной: «Так нежно и красиво»

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья уже почти два года пребывает в счастливом статусе мамы маленькой девочки.

Дочери Натальи Фриске Луне в апреле исполнится два года. Судя по всему, именно этому событию посвящена фотосессия, в которой Наталья Фриске приняла участие вместе с малышкой.

В микроблоге Наталья Фриске поделилась кадрами, запечатлевшими моменты съемок. Наталья Фриске для фотосессии облачилась в белое платье, такого же оттенка наряд и у Луны.

На кадрах Наталья Фриске причесывает малышку. Все выглядит невероятно красиво и нежно. Белая студ, где проходил фотосет, украшена цветами лаванды.