Наталья Фриске устроила фотосессию в белых платьях с дочкой Луной: «Так нежно и красиво»

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети Натальи Фриске

Наталья Фриске сводила дочь Луну на фотосессию перед днем рождения девочки.

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья уже почти два года пребывает в счастливом статусе мамы маленькой девочки. 

Дочери Натальи Фриске Луне в апреле исполнится два года. Судя по всему, именно этому событию посвящена фотосессия, в которой Наталья Фриске приняла участие вместе с малышкой.

В микроблоге Наталья Фриске поделилась кадрами, запечатлевшими моменты съемок. Наталья Фриске для фотосессии облачилась в белое платье, такого же оттенка наряд и у Луны.

На кадрах Наталья Фриске причесывает малышку. Все выглядит невероятно красиво и нежно. Белая студ, где проходил фотосет, украшена цветами лаванды.

Наталья Фриске с дочкой Луной на фотосессии. Фото: соцсети Натальи Фриске

«Просто нереальная сегодня фотосессия была у нас с Луной. Так нежно и красиво», - подписала кадры Наталья Фриске.

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