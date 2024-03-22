Наталья Фриске устроила фотосессию в белых платьях с дочкой Луной: «Так нежно и красиво»

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья уже почти два года пребывает в счастливом статусе мамы маленькой девочки.
Дочери Натальи Фриске Луне в апреле исполнится два года. Судя по всему, именно этому событию посвящена фотосессия, в которой Наталья Фриске приняла участие вместе с малышкой.
В микроблоге Наталья Фриске поделилась кадрами, запечатлевшими моменты съемок. Наталья Фриске для фотосессии облачилась в белое платье, такого же оттенка наряд и у Луны.
На кадрах Наталья Фриске причесывает малышку. Все выглядит невероятно красиво и нежно. Белая студ, где проходил фотосет, украшена цветами лаванды.
Наталья Фриске с дочкой Луной на фотосессии. Фото: соцсети Натальи Фриске
«Просто нереальная сегодня фотосессия была у нас с Луной. Так нежно и красиво», - подписала кадры Наталья Фриске.