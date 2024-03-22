Избитая экс-участником «Дома-2» Сашей Гобозовым: «Я еле выжила тогда»

Некая девушка по имени Диана стала участницей программы телеканала «Россия 1» «Прямой эфир». На ток-шоу она рассказала, что познакомилась с Александром Гобозовым на сайте знакомств.

У них была пара свиданий, а после девушка пригласила Гобозова к себе домой. По словам Дианы, в квартире Саша Гобозов набросился на нее с кулаками и жестоко избил. Диана рассказала, что на ней практически не было живого места.

Саша Гобозов таскал девушку за волосы, выбил ей зубы.

«Я еле выжила тогда», — рассказала девушка в эфире ток-шоу.

Сейчас Саша Гобозов находится в колонии. Суд приговорил его за избиение Дианы к полутора годам заключения. Диана рассказала, что у нее нет претензий к Гобозову, и она даже просила суд смягчить наказание, ведь у ее обидчика Гобозова незадолго до вынесения приговора родилась дочка.

По версии же Саши Гобозова, у него вымогали деньги, полтора миллиона рублей, и угрожали семье. Он принял Диану за подельницу вымогателей и поэтому был так жесток с ней. Сама же Диана утверждает, что не имеет к истории с вымогательством никакого отношения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».