Арестованный Никита Кологривый о содержании в спецприемнике: «Условия там не очень приятные»

Актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый уже два дня провел в одном из спецприемников Новосибирска, куда попал по решению суда на семь суток.

Знаменитость считает, что сурово наказан за свой дебош в баре этого города, где он умудрился укусить флиртовавшую с ним девушку.

Сегодня состоялся суд, во время которого прокурор требовал увеличить срок ареста Кологривому с семи до четырнадцати суток. Актер же, выступая в суде, заявил, что он и так наказан. Его порицает общественность, ему стыдно. К тому же условия содержания в изоляторе буквально нечеловеческие.

«Условия там не очень приятные. Я нахожусь там без достаточного количества еды, воды, душа», — рассказал Никита Кологривый во время суда.

Судя по всему, судья актера услышал. Срок ареста Никите Кологривому продлевать не стали.

По материалам kp.ru

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