Лев Лещенко заговорил о скором уходе со сцены: «Трудновато петь сольные концерты»

Популярному исполнителю Льву Лещенко в феврале исполнилось 82 года. Несмотря на свой почтенный возраст, Лев Лещенко продолжает активно работать, правда, уже не с той интенсивностью, как еще несколько лет назад.

Мэтр сцены признался, что уже дает намного меньше выступлений. А сольные концерты и вовсе стремится свести к нулю.

«Мне трудновато петь сольные концерты. Я выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости», — поделился Лев Лещенко.

Лев Валерианович дал понять, что считает важным уйти вовремя, поскольку не стоит надоедать ни себе, ни зрителям.

Между тем, несмотря от отказов сольных выступлений, Лев Лещенко продолжает записывать песни на студии. В год Лещенко записывает порядка двадцати новых композиций.

По материалам gazeta.ru

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