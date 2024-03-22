Анита Цой рассказала об усыновлении мальчика в Башкортостане: «Я расплакалась, когда это случилось»

Известная певица Анита Цой поспособствовала тому, чтобы малыш из Дома ребенка в Башкортостане обрел семью. Теперь у маленького Эрнеса есть мама с папой.

Певица Анита Цой на днях побывала в Уфе в рамках тура «Россия — это мы!». Во время поездки Анита Цой посетила один из домов ребенка. Кадры, на которых певица предстала на руках с маленьким мальчиком Эрнесом из дома ребенка, показали по местному телевидению.

Кроху увидела семейная пара, которая тут же захотела, чтобы Эрнес стал их ребенком. Малыша почти сразу забрали в семью.

Анита Цой призналась, что эта история тронула ее до глубины души.

«Я расплакалась, когда это случилось», — поделилась Анита Цой.

Певица добавила, что счастлива осознавать, что есть такие люди, готовые взять на себя ответственность растить не кровного ребенка.

«Я очень благодарна им. Эти люди у Бога на особом счету, и им уготовлен рай», — уверена Анита Цой.

По материалам MK.RU

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