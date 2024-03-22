Никита Кологривый отказался выступать на корпоративах и частных вечеринках за любые деньги

Актер, который стал известным после сериала «Слово пацана», Никита Кологривый решил отказаться от выступлений на корпоративах и частных вечеринках.

Стало известно, что звезда фильма о подростках рубежа 80–90-х годов Никита Кологривый принял твердое решение не посещать подобные мероприятия частного характера, независимо от того, сумму со сколькими нулями ему обещают за это заплатить.

Поводом для отказа стал недавний дебош, учиненный Кологривым в одном из баров Новосибирска. Выяснилось, что Никита Кологривый, выпив алкоголя, перестает себя контролировать и идет вразнос.

Чтобы таких срывов не случалось, Никита Кологривый решил поберечь себя от любых соблазнов, связанных с пребыванием в веселой и теплой компании, будь то дружеская вечеринка или корпоратив серьезных людей.

Напомним, вечеринка в баре Новосибирска закончилась для Кологривого арестом на семь суток.

По материалам телеграм-канала Mash

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