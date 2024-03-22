Недавно родившая Анастасия Костенко госпитализирована: «Не берегла себя»

Многодетная мама и блоге Анастасия Костенко сообщила, что госпитализирована. Жену футболиста Дмитрия Тарасова увезли в ту же самую больницу, где у нее месяц назад родился четвертый ребенок. Кстати, малыша она взяла с собой, ведь он еще совсем грудной – побоялась разлучаться, и в госпитале это допускается.

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Причины госпитализации Костенко раскрывать не стала, обошлась общими фразами: «Анастасия Ярославовна наказана за то, что не берегла себя». Также она показала, как лежит под капельницей и получает необходимое лечение.

«Я уже начинаю верить в теорию, что перед днем рождения ангелы летят на небо отчитываться за пройденный год, и в этот момент человек ослабевает энергетически. Походу, эта теория имеет место быть, судя по последним событиям. Хотела праздновать, но теперь даже не знаю, как быть», - грустно поделилась мыслями Костенко с фолловерами.

День рождения Анастасия будет отмечать 29 марта, но не уверена, что поправится к этой дате. К слову, этот год для Костенко юбилейный – ей исполняется 30 лет.

«Я боюсь свой день рождения», - внезапно призналась многодетная мама.

Муж дожидается Костенко дома. На нем остались трое старших деток. К слову, Тарасов проявляет себя как примерный семьянин и заботливый отец, ему достаточно легко даются уход и воспитание малышей.