«Это заказная история»: жена Павла Прилучного высказалась о задержании своего отца

Актриса Зепюр Брутян счастлива в браке с Павлом Прилучным уже второй год. За это время она впервые стала мамой и теперь совмещает карьеру и материнство, а также старается быть идеальной супругой для своего мужа. Но семейная идиллия пары накануне была омрачена сообщениями о задержании полицией отца Зепюр.

Якобы, 57-летний тесть знаменитого «мажора» Аршак Брутян был доставлен в отделение из подпольного казино, которое накрыли правоохранители в Москве. Мужчину, по слухам, даже стали подозревать в его организации. Звездная дочка не стала молчать и прокомментировала сообщения.

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Но знаменитая дочка Брутяна отрицает случившееся. Она заявила, что преподнесенное в прессе и пабликах не соотносится с действительностью.

«Это заказная история. Ложная информация! Кому-то не дает покоя тот факт, что у нас спокойная, счастливая жизнь. Кто-то хочет опорочить честь нашей прекрасной семьи», - заверила StarHit Зепюр.

Жена Прилучного также уверяет, что знает, кто конкретно стал распускать эти порочащие ее семью слухи.