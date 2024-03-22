Евгений Петросян и Татьяна Брухунова назвали дочку Матильдой

78-летний Евгений Петросян и его 35-летняя жена Татьяна Брухунова с момента своей свадьбы ведут настолько закрытую семейную жизнь, что даже друзья не знали, что у пары грядет пополнение. Поэтому не только для широкой публики, но и для близких стало настоящим сюрпризом появление у них второго ребенка.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Раскрыть счастливое событие Брухунова решилась в день своего рождения. Она сообщила, что у них с Петросяном дочка. Это второй общий ребенок, старшему сынишке Вагану уже четыре годика. А вот называть имени малышки мама не спешит.

Зато это сделали близкие пары в беседе с KP.RU. Оказалось, что дочка у сатирика и его жены родилась осенью прошлого года. И назвали ее редким необычным именем.

«Девочка родилась у Евгения Вагановича и Татьяны в октябре. Назвали малышку редким именем — Матильда», - передает источник.

Сами новоиспеченные родители не комментируют это. Зато Татьяна Брухунова постит в своих микроблогах вещички малышки - куколку-балерину с инициалом М и крошечные чешки. Судя по всему, мама с папой выбрали такое имя дочке в честь знаменитой балерины Российской империи Матильды Кшесинской.

Напомним, для Евгения Петросяна это уже третий ребенок. От первого брака у сатирика есть 55-летняя дочь Викторина, которая живет в Америке и уже нянчит внуков. Она перестала общаться с отцом после его громкого развода с Еленой Степаненко.