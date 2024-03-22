Алексей Учитель – про карьеру оскандалившегося Никиты Кологривого: «Если не осознает, то дальше просто будет терять»

Актер Никита Кологривый за свой скандальный дебош в новосибирском баре был осужден на семь суток ареста по статье «мелкое хулиганство». Звезду сериала «Слово пацана» понесло, когда ему указали на недостойное поведение после приставаний к сотруднице заведения. Охрана пыталась выпроводить гостя, но тот полез в драку. Арестовали буйную звезду уже на утро в отеле, куда тот уехал отсыпаться.

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Представители шоу-бизнеса уже успели обсудить происшедшее. Сам Кологривый поспешил оправдаться, мол, выгорел, эмоциональное напряжение наложилось на отсутствие отпуска. И просил суд о снисхождении и штрафе. Но задержался в итоге на малой родине на неделю.

Режиссер Алексей Учитель высказался о ситуации с Кологривым. Его дочь Анна Пересильд снималась в «Слове пацана» с актером, и он признался, что ему там Никита понравился своей игрой. Он считает звезду талантливой, но предостерегает, что сейчас будущее Кологривого как актера – в его собственных руках.

«От него все зависит, ему никто не поможет, кроме него самого, - считает прославленный режиссер. - Если он не осознает это, то дальше просто будет терять в качестве того, что он делает на экране. В театре он, по-моему, не служит. Это тоже, кстати, наверное, влияет. Могу только пожелать ему быстрее понять, что главное то, что он делает, его за это ценят. И заняться лучше поиском самого себя на экране», - цитирует Учителя сайт KP.RU.

К слову, для Кологривого это не первый скандальный эпизод. Он успел нелестно выразиться в адрес знаменитых актеров советского и российского кино, за что уже снискал славу бузотера.