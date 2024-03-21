Алексей Учитель признался, что был против съемок дочери в «Слове пацана» из-за тяжелых сцен

Юлия Пересильд недавно посетовала, что ее дочка Анна в 14 лет стала популярнее ее. Актриса летала в космос ряди первых съемок фильма на орбите. А ее наследница исполнила роль школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и проснулась знаменитой. Но не только Юлия сначала настороженно отнеслась к серьезной роли наследницы. Даже папа юной звезды, режиссер Алексей Учитель, был против. Он объяснил, что опасался последствий.

«Я был против, потому что там есть очень серьезные, жесткие сцены. И мы с мамой были действительно особенно против одной сцены. Но мы нашли общее понимание с режиссером», — высказался Учитель.

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Он подчеркнул, что у Анны не только могла возникнуть звездная болезнь. Режиссер пояснил, что она должна была прожить свою роль, что для нее стало испытанием. По мнению Алексея, когда нет профессионального образования, эмоции исходят от человека на естественном уровне, пишет «Москва 24».