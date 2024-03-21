Актер из «Улицы разбитых фонарей» Владимир Миронов подал на банкротство из-за долга в миллион рублей

Владимир Миронов оказался в непростой ситуации. Актер обратился в суд с просьбой признать его банкротом. У него образовался долг в миллион рублей перед четырьмя банками. Он не в состоянии погасить задолжность, поэтому принял такое решение.

Своей недвижимости у заслуженного артиста России нет, а также он является пенсионером. Актеру выплачивается 20 тысяч рублей. А также он работает в СПб ГБУК «Академический театр комедии имени Н. П. Акимова», где за год его зарплата составила 1,27 миллиона рублей.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Уже известно, что его заявление было признано обоснованным. В его отношении началась процедура реструктуризации долгов на четыре месяца. Но сам план реструктуризации долгов актера будет обсуждаться во время заседания 10 июля, пишет SPB. KP.RU.