«А мама могла быть рядом»: россияне осудили Прилучного, который устроил отдельный праздник для дочки без экс-жены

Павел Прилучный уже почти два года живет в браке с Зепюр Брутян. Он сам признавался, что встретился с ней после съемок в сериале «В клетке» только спустя несколько лет и уже практически после первого свидания попросл ее руки. Пара тайно расписалась в ЗАГСе, а уже потом они закатили пышную свадьбу. В апреле 2023 года у них родился сын Микаэль.

Примечательно, что с появлением новой избранницы у него окончательно сошли на нет отношения с экс-женой Агатой Муцениеце. Актриса признавалась, что он не предупреждал ее, когда забирал детей на море вместе с новой возлюбленной. Также ей было обидно, что на свадьбу сына Тимофея и дочку Мию он не позвал.

А также Павел перестал приезжать на семейные праздники. Если раньше бывшие супруги вместе отмечали дни рождения детей, то теперь они делают это раздельно. Так дочка звезды сериала «Можора» 3 марта отметила день рождения. Муцениеце устроила для нее вечеринку с аниматорами, конкурсами и тортом. Там Прилучный не появился.