«А мама могла быть рядом»: россияне осудили Прилучного, который устроил отдельный праздник для дочки без экс-жены

Павел Прилучный уже почти два года живет в браке с Зепюр Брутян. Он сам признавался, что встретился с ней после съемок в сериале «В клетке» только спустя несколько лет и уже практически после первого свидания попросл ее руки. Пара тайно расписалась в ЗАГСе, а уже потом они закатили пышную свадьбу. В апреле 2023 года у них родился сын Микаэль.
Примечательно, что с появлением новой избранницы у него окончательно сошли на нет отношения с экс-женой Агатой Муцениеце. Актриса признавалась, что он не предупреждал ее, когда забирал детей на море вместе с новой возлюбленной. Также ей было обидно, что на свадьбу сына Тимофея и дочку Мию он не позвал.
А также Павел перестал приезжать на семейные праздники. Если раньше бывшие супруги вместе отмечали дни рождения детей, то теперь они делают это раздельно. Так дочка звезды сериала «Можора» 3 марта отметила день рождения. Муцениеце устроила для нее вечеринку с аниматорами, конкурсами и тортом. Там Прилучный не появился.
«Ты вообще какая-то неземная! Умная, талантливая, красивая, добрая, честная.. Да таких просто не бывает! Сегодня мы будем веселится в твою честь, а я смотреть как ты улыбаешься и понимать, что я живу для того, чтоб ты улыбалась!» – отметила Агата.
А вот спустя две недели дети актрисы приехали в гости к отцу. Он решил поздравить дочку вместе с Брутян. Супруги вынесли торт со свечками в с гостиную. Также Павел приготовил для не сюрприз. Он завязал Мие глаза и вывел на улицу. Там артист с сыном тимофеем взял в руки бенгальские огни и стал петь. Именинница получила подарок квадроцикл. Она сразу села за руль и прокатилась по территории.
«И по традиции! День рождения с папой», – написал Прилучный.
Многие подписчики отметили, что он хороший папа. А другие посчитали, что актер мог бы ради наследницы провести время с бывшей женой на празднике.
«Почему нельзя быть в нормальных отношениях и присутствовать на одном празднике и маме, и папе», – стала негодовать ekaterina_zabelina_83.
«Как всегда, дети с папой, и счастливы», – считает madonna0777.
«Как же она на Зепюр похожа!» – заявила im_miss_cutie_2005.
«Можно было и папе в день рождения ребенка поприсутствовать. Именно в день рождения! Ребенок бы это больше ценил, и понимал что родители рядом, а не спустя две недели праздник устраивать», – уверена kemtbaly40.
«Рядом надо быть вовремя, тогда это папа рядом», – высказалась kerimova8020.
«Дети на мать похожи очень, Пашка просто малость поучаствовал», – написала alexandraolgovna78.
«А мама могла быть рядом. Спасибо, что Зепюр почти вырезали из видео», – отметила larisa.kotsur44.
«А подарок можно забрать домой или можно только у вас кататься?» – уточнил mrsirko.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети Павла Прилучного
Отметим, что Павел часто старших наследников забирает к себе на каникулы и возит в разные страны. При этом у него растет сын от Брутян Микаэль, которому скоро исполнится годик. Новая жена актера нашла общий язык с падчерицей и пасынком. Но она недавно ответила Муцениеце, которая упрекнула бывшего мужа, что он не позволяет детям забирать домой подарки, полученные от него.
Зепюр заверила, что это не так и даже показала, что Тимофей ходит с ноутбуком, а Мия увезла домой умную колонку. Однако Агату это только рассмешило. Она заявила, что только ради контента в соцсетях детям позволили забрать домой пару гаджетов.
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Более того, она подала в суд на Павла, так как хочет, чтобы он увеличил алименты. На данный момент он выплачивает по сто тысяч рублей на каждого ребенка. Но даже их обучение в частной школе в Москве стоит гораздо дороже, утверждает Муцениеце.