Фигуристка Анна Щербакова перенесла операцию на голеностопе

Фигуристка Анна Щербакова перенесла операцию. Недавно она травмировала голеностоп, поэтому ей пришлось отказаться от всех выступлений на льду. А так как спортсменка не может без любимых коньков, то решилась на операцию.

Она рассказала об этом своим поклонникам. Олимпийская чемпионка волновалась, когда была в больнице. Врачи сделали ей капельницу. Анна не стала скрывать, что из-за напряжения успела поплакать, но потом благодаря лекарствам она смогла расслабиться.

«Я пытаюсь шевелить ногами. Одна двигается, а вторая уже кончиками пальцев так «тюк-тюк-тюк», — говорила фигуристка.

Она снимала то, что происходит в палате. Хирурги успешно провели операцию. Вскоре спортсменка увидела рентген своей стопы.

«Новую связочку мне сделали, какая красота! Я не чувствую ног, но операция еще идет, это новое ощущение вообще», — похвасталась Щербакова.

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Теперь ей предстоит реабилитация. 19-летняя фигуристка надеется, что сможет вернуться на лед.