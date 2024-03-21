Анастасия Вертинская заявила, что не понимает артистов, покинувших Россию: «У людей что-то случилось со стыдом»

Анастасия Вертинская является звездой кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Она рассказала, что испытывает сложные чувства к уехавшим артистам, которые стали негативно высказываться о родине. Актриса не хочет их осуждать, но и не понимает их поступков. Она напомнила, что ее папа эмигрировал в Америку осенью 1934 года, а потом страдал, что не мог вернуться. Александр Вертинский снова оказался в СССР спустя почти 10 лет.

«Мне кажется, людям, которые говорят гадости о России, должно быть стыдно. Хотя сейчас у людей что-то случилось со стыдом, судя по всему. Не знаю, не хочу никого судить. У меня у самой отец был эмигрант, но тогда обстоятельства были совершенно другими. Я только знаю, что жизнь без любви — это ад. И так мало что нам дано любить — не кого, а именно что. Как можно это терять? Как можно терять родину?» — недоумевает Вертинская, пишет «АиФ». А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению артистки, у России есть своя миссия. Она также объяснила, что хоть ее отца отъезд спас от ареста, он не видел себя в США и не смог построить карьеру в Голливуде. Сама Анастасия Александровна больше в кино не снимается, так как не хочет играть бабушек. Большую часть времени звезда посвящает своим внукам.